Killer is Dead, Killer 7 e The Silver Case su Nintendo Switch? Suda51 lo vorrebbe

Killer is Dead, Killer 7 e The Silver Case arriveranno anche su Nintendo Switch? È ciò che vorrebbe l'autore dei giochi, Suda51, ma a quanto pare ci sono delle difficoltà.

Attualmente al lavoro su No More Heroes 3, annunciato al Nintendo Direct dell'E3 2019, Goichi Suda ha parlato di questa possibilità durante il MomoCon di Atlanta, in rigoroso collegamento streaming.

"La proprietà di Killer 7 è di Capcom", ha detto Suda51, mentre per Killer is Dead i diritti sono divisi a metà con Kadokawa Games: in entrambi i casi un'eventuale versione Nintendo Switch richiederebbe la loro approvazione.

Diverso è il discorso per The Silver Case, recentemente protagonista di una remaster: la situazione del gioco consente di fare un discorso del genere, e a quanto pare il geniale game director ha già cominciato a parlarne con chi di dovere.

