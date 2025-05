Killer is Dead ha totalizzato vendite notevoli... dopo dodici anni

Dragami Games ha annunciato che le vendite di Killer is Dead hanno superato quota un milione di copie: un risultato davvero notevole per l'iconico action game diretto da Suda51, ma che arriva a dodici anni dall'uscita.

"Killer is Dead ha superato il milione di copie vendute in tutto il mondo!", si legge nel post che il publisher giapponese ha pubblicato sulla piattaforma social X. "Siamo profondamente grati per tutto il vostro supporto: grazie dal profondo del nostro cuore!"

Nonostante le tempistiche inusuali, bisogna ribadire l'importanza di questo traguardo, specie considerando la media delle opere di Goichi Suda, che per quanto affascinanti e visionarie rimangono per lo più un prodotto di nicchia.

Nel caso di Killer is Dead parliamo di un gioco pubblicato originariamente nel 2013 su PS3 e Xbox 360, per poi approdare l'anno successivo anche su PC grazie alla Nightmare Edition.