PS5 Pro è in sconto su Amazon Italia al prezzo più basso di sempre

Se non siete ancora entrati nella generazione attuale oppure volete fare un salto in avanti di potenza, allora dovreste optare per PS5 Pro. La console di Sony si trova ora in sconto su Amazon Italia, con una piccola ma interessante offerta pari al 9%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 799,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre proposto tramite Amazon (per quanto riguarda la versione venduta e spedita da Amazon).