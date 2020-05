Pokémon GO: 50 Poké Ball gratis con questo codice promozionale

Il Pokémon GO Community Day dedicato a Seedot è ormai un piacevole ricordo, ma le iniziative per gli Allenatori di tutto il mondo non sono di certo finite. Nuovi eventi e mostriciattoli da catturare sono infatti in arrivo su Pokémon GO: per godervi gli uni e gli altri avere bisogno delle Poké Ball. E oggi vi proponiamo nientemeno che 50 Poké Ball gratis.

Il merito va agli sviluppatori di Niantic Labs, che hanno da pochissimo condiviso un nuovo codice promozionale, che è questo: K8G9DFV4X7L3W. Lo stesso vi permetterà di ottenere all'interno del vostro account 50 Poké Ball standard senza sborsare un centesimo (dunque potenzialmente potrete catturare 50 Pokémon). Tutto ciò che dovrete fare è recarvi nel Negozio di gioco di Pokémon GO, quindi scorrere tutte le voci fino in fondo alla pagina, dove troverete "riscatta codice".

Per riscattare il codice promozionale, tuttavia, potrete anche usare il nuovo sito web predisposto da Niantic Labs: qui è richiesto l'accesso con il vostro account Google collegato a Pokémon GO. Prima di salutarci, infine, è opportuno ricordare che i giocatori potranno votare il protagonista dei prossimi Community Day di giugno 2020 e luglio 2020.