Giochi PS4: Minecraft: Dungeons e tutti i titoli della settimana del 25 maggio 2020

Comincia una nuova settimana, e naturalmente noi siamo qui pronti per fare il punto della situazione, cioè ricordarvi tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni, a cominciare da oggi lunedì 25 maggio 2020. Curiosi di sapere cosa approderà sulla home console di Sony? Bene allora: cominciamo.

La settimana del 25 maggio 2020 vedrà innanzitutto il debutto su PlayStation 4 di Minecraft Dungeons: sarà disponibile a partire da domani, martedì 26 maggio 2020. "Fatti strada combattendo in una nuovissima ed entusiasmante avventura ispirata ai classici dungeon crawler e ambientata nell'universo di Minecraft!" La nostra recensione di Minecraft Dungeons, tra l'altro, è già disponibile: correte a darle un'occhiata, così da scoprire pregi e difetti della produzione.

Il prossimo giovedì 28 maggio 2020 debutterà invece su PlayStation 4 Shantae and the Seven Sirens, nuovo capitolo della ben nota serie di WayForward. Se possibile torneremo presto a parlarvi anche di questo titolo, dunque restate con noi; chiudiamo la breve rassegna ricordandovi che anche Mortal Kombat 11: Aftermath sarà presto disponibile su PlayStation 4, e in questo caso potete già leggere la nostra anteprima.

Ecco qui di seguito, in un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 nella settimana del 25 maggio 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento!