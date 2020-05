Mortal Kombat 11: Aftermath, l’anteprima dell'espansione del picchiaduro NetherRealm

"I Mortal Kombat hanno al massimo un paio di anni di vita nella scena competitiva". È questo il mantra che molti giocatori della vecchia scuola ripetono ogni volta che un titolo NetherRealm spunta sul mercato, spesso spinti dall'attaccamento storico a marchi che rappresentano la colonna portante dei picchiaduro negli esport. E in verità i loro commenti non nascono sempre dal semplice pregiudizio: per quanto la serie Mortal Kombat e gli Injustice abbiano saputo evolversi negli anni - e spaccare il mercato confermandosi tra i più venduti del genere - sul lungo andare tendono ad essere abbandonati con maggior rapidità rispetto ad altri giochi, forse proprio per via della loro visione meno marcatamente hardcore e più appetibile per il grande pubblico. Mortal Kombat 11, sembrava poter scardinare completamente questi preconcetti, in primis grazie al suo riveduto sistema di combattimento (sensibilmente più difficile da padroneggiare in toto rispetto al passato) e al netcode superlativo, eppure il fenomeno si è comunque ripetuto, in parte per via di una volontà degli sviluppatori di accentrare i propri eventi competitivi in leghe ufficiali (una mossa, in verità, che molte altre case stanno mettendo in campo) e in parte per via del disastro che il Coronavirus ha rappresentato per l'intero panorama degli esport.

La risposta di NetherRealm? Continuare con le aggiunte al roster ovviamente, anche se stavolta i nuovi personaggi previsti non arrivano in solitaria. Per tutti coloro che infatti hanno acquistato l'ultima creatura della casa più per i suoi personaggi e per i notevoli contenuti single player che altro, sta per arrivare una grossa espansione della storia principale chiamata Mortal Kombat 11: Aftermath, e pensata per essere un seguito diretto dal finale del gioco base. È la prima volta che vediamo un update così sostanzioso della campagna in un picchiaduro, e dopo aver visto la sua presentazione ufficiale via stream siamo pronti a dirvi cosa ci aspetta.