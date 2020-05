Fancade, la recensione

Un gioco di giochi, nel senso di raccolta di mini-game assortiti, è spesso un'operazione di bassa lega fatta scopiazzando qualcosa e mettendola insieme col nastro adesivo, ma raramente può emergere un titolo che ha veramente un senso e un'identità specifica come vediamo in questa recensione di Fancade. Creato da Martin Magni, sviluppatore indie che si è già fatto notare con l'uscita di Mekorama, Fancade è un gioco strano e per sua natura molto frammentario, ma tenuto anche insieme grazie a uno stile veramente spiccato e una notevole qualità applicata alle singole micro-esperienze di gioco, che le rendono qualcosa di più di brevissimi passatempi senza impegno. Intendiamoci, si tratta comunque di una raccolta di idee di gameplay che abbiamo già visto altrove, ma se non altro sono state ben selezionate e confezionate in maniera molto accattivante, tutte ottimamente funzionanti e anche piuttosto impegnative, in alcuni casi. Tuttavia, l'elemento che forse caratterizza maggiormente il gioco e che potrebbe rappresentare l'arma speciale per garantirne la longevità è il suo complesso editor.





Si tratta ovviamente di vedere la presa che può avere sul pubblico, ma già dai primi giorni di presenza sugli store l'attività degli utenti sul fronte della creazione di contenuti sembra davvero promettente. Fancade consente infatti di costruire livelli di gioco a partire dai minimi pezzi messi a disposizione, attraverso un sistema a dire il vero non semplicissimo ma si traduce in un'ampia libertà creativa per chi ha la giusta inclinazione. Si tratta a tutti gli effetti di un game maker che consente di creare esperienze di gioco che divagano anche fortemente dal sentiero imposto dai preset presenti nella modalità principale e basta vedere cosa è già disponibile fra i migliori livelli creati dagli utenti per avere un'idea delle possibilità. Vi troviamo addirittura schemi che riproducono una sorta di Minecraft in miniatura o altre esperienze diverse, tutte ovviamente impostate sulle scelte predisposte (esplorazione in ambienti 3D, racing game, platform o altre strutture basilari di questo tipo) ma che possono anche portare a digressioni notevoli. Il sistema non è semplicissimo da utilizzare, dunque per saperne di più vi rimandiamo a un completo tutorial su YouTube che spiega come creare i contenuti o al video riportato nel paragrafo successivo.