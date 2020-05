Mortal Kombat 11: Aftermath è ufficiale, ecco video e dettagli dell'espansione

Mortal Kombat 11: Aftermath è stato annunciato in via ufficiale da NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment: si tratta di un'espansione in uscita il 26 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Anticipato ieri da un leak, il nuovo DLC single player di Mortal Kombat 11 introduce un capitolo inedito per la storia, incentrato sul tema della fiducia e del tradimento.

In Mortal Kombat 11: Aftermath Liu Kang, il nuovo custode del tempo e protettore del Regno della Terra, deve chiedere l'aiuto a improbabili alleati e nemici di lunga data per stringere nuove alleanze mentre il destino di due mondi è in bilico.

Tra i numerosi combattenti che i giocatori potranno utilizzare fa il suo ritorno trionfale Fujin, dio del vento e protettore del Regno della Terra insieme a suo fratello Raiden e a Sheeva, la regina a quattro braccia, metà umana e metà drago dell'antica razza Shokan.

Sulla scia dei famosi kombattenti apparsi in Mortal Kombat fa invece la sua prima apparizione RoboCop, l'iconico poliziotto cibernetico modellato nell'aspetto e nella voce su Peter Weller, interprete del popolare personaggio nei film "Robocop 1" e "Robocop 2".

Mortal Kombat 11: Aftermath includerà anche tre nuovi skin pack che saranno rilasciati successivamente.

Tutti i possessori di Mortal Kombat 11 avranno accesso a nuove skin, tra cui il ritorno di Klassic Dead Pool e Soul Chamber, con il ritorno delle amatissime Stage Fatality e delle Friendship tanto popolari negli anni '90, che consentono ai giocatori di abbattere gli avversari senza doverli uccidere. Queste funzionalità saranno disponibili come aggiornamenti gratuiti all'uscita di Mortal Kombat 11: Aftermath.

"I fan della saga hanno apprezzato molto Mortal Kombat, siamo molto felici di introdurre un seguito con una nuova storia da raccontare e nuovi personaggi con Mortal Kombat 11: Aftermath", afferma Ed Boon, direttore creativo di NetherRealm Studios.

"Friendship e Stage Fatality sono state integrate come aggiornamenti gratuiti per chi già possiede Mortal Kombat 11, sono caratteristiche molto apprezzate dai fan e siamo entusiasti di riproporle".

Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection riunisce in un unico pacchetto tutti i personaggi, i contenuti e le modalità di gioco: include Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 11: Aftermath e il Kombat Pack con i sei personaggi scaricabili come DLC, Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Terminator T-800, Joker e Spawn - oltre a 25 skin di personaggi aggiuntivi.

Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection può essere preordinato ora per €59,99 con preordini digitali che offrono accesso immediato a Mortal Kombat 11 e Kombat Pack al momento dell'acquisto. La versione fisica sarà disponibile da giugno soltanto in America.

Chi già possiede Mortal Kombat 11 può invece preordinare l'espansione Mortal Kombat 11 Aftermath a €39,99 o Mortal Kombat 11: Aftermath + Kombat Pack Bundle a €49,99.

Tutti i preordini riceveranno il Pacchetto Skin Eternal Klash al momento del lancio, con tre nuove varianti di skin dei personaggi: Scorpion "Unbound Rage" ispirato a Mortal Kombat (2011), Sub-Zero "Son of Arctika" ispirato a Mortal Kombat: Deception e "Kori Power" Frost, una versione classica del guerriero Lin Kuei.