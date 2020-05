Multiplayer Risponde, nuova puntata alle 16.00 con un ospite speciale: Ualone

Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta a partire dalle 16.00. Con noi ci sarà un ospite speciale: Gianluca Ualone Loggia!

In compagnia di Vincenzo Lettera ed Emanuele Gregori, Gianluca risponderà alle domande dei lettori riguardanti qualsiasi argomento: potete cominciare a scriverle qui nei commenti, risponderemo nel corso del live.

Ci sarà la tanto attesa presentazione di PS5 a giugno? Cosa possiamo aspettarci dai prossimi eventi di Xbox Series X E i giochi? Quand'è che i publisher più importanti faranno i propri annunci?

I possibili temi di discussione sono insomma numerosi, ma come già detto siete liberi di spaziare dove e come vi pare, approfittando dell'occasione per conoscere il parere di Ualone.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.