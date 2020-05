Windows 10, Aggiornamento di Maggio 2020: lancio imminente, le ultime novità

L'Aggiornamento di Maggio 2020 per Windows 10 è ormai imminente. Microsoft aveva dichiarato che sarebbe stato rilasciato entro la fine del mese corrente, e pare tutto davvero in regola perché questa eventualità si realizzi: nelle ultime ore i file ISO ufficiali dell'update sono stati aggiunti su My Visual Studio Download, e questo è un indizio molto eloquente.

Ma le ultime novità circa l'Aggiornamento di Maggio 2020 su Windows 10 non finiscono qui: stando a quanto riportato da OnMSFT.com, Microsoft avrebbe ormai completato già da qualche giorno la fase di test della build. Prima del rilascio dei file su MSDN, la build era disponibile solo nello Slow-ring e nella Release Preview degli Insider. Va da sé che, una volta emersa la possibile data di lancio dell'Aggiornamento di Maggio 2020, è possibile che l'update in questione sia stato più volte rimandato dalla società. Ora che verrà reso disponibile, lo sarà indiscriminatamente per tutti gli utenti, su tutte le piattaforme compatibili.

L'attesa è alle stelle perché, almeno in linea teorica, il May 2020 Update dovrebbe correggere davvero tantissimi errori della build 1909, introdotti con gli ultimi aggiornamenti; inoltre renderà più veloci i PC Windows 10 di vecchia data. Da ultimo ricordiamo che Microsoft ha già avvisato i giocatori di fare particolare attenzione, dal momento che una delle nuove problematiche in arrivo riguarderà proprio chi gioca da PC, ma è stata già tenuta in conto.

Vi avviseremo non appena l'Aggiornamento di Maggio 2020 sarà ufficialmente disponibile per il download su PC Windows 10.