MediaWorld, Mega Sconti: offerte su Nintendo Switch Lite e giochi PS4 e Xbox One

MediaWorld lancia i Mega Sconti, con offerte disponibili online su Nintendo Switch Lite e su di una discreta selezione di giochi non solo per la console ibrida ma anche per PS4 e Xbox One.

Nintendo Switch Lite può essere acquistato per 199,99 euro anziché 219,99 in tutte le colorazioni, dunque turchese, corallo, grigio o giallo: il risparmio rispetto al prezzo ufficiale è interessante.

Per quanto riguarda invece i giochi, restando nell'ambito della console Nintendo ci sono Animal Crossing: New Horizons a 49,99 euro anziché 59,99, Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro anziché 59,99, Luigi's Mansion 3 a 49,99 euro anziché 59,99 e anche Pokémon Spada a 49,99 euro anziché 59,99 e Pokémon Scudo a 49,99 euro anziché 59,99.

Passando invece a PS4 e Xbox One, troviamo in offerta Grand Theft Auto V nella Premium Edition a 24,99 euro anziché 30,99, Red Dead Redemption 2 a 30,99 euro anziché 69,99, Borderlands 3 a 25,99 euro anziché 69,99 oppure The Outer Worlds a 30,99 euro anziché 69,99.

La promozione include anche alcuni accessori, come controller e cuffie: date un'occhiata a tutti i prodotti in offerta cliccando qui.