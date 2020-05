Fortnite: Ninja banna ZexRow dal suo torneo, lui si sfoga sui social

Sembra che la vicenda legata a ZexRow sia ancora lontana dal concludersi. Questo ragazzino ha ottenuto un punteggio stratosferico nel primo torneo di Fortnite Capitolo 2 organizzato interamente da Tyler "Ninja" Blevins, guadagnando tra l'altro la somma di 25.000 dollari. Ma Ninja subito dopo lo ha bannato: e per un buon motivo, come state per leggere.

Il fatto è che ZexRow, intervistato subito dopo la vittoria nel torneo di NInja, ha insultato pesantemente tutti i rivali incontrati nelle partite di Fortnite Capitolo 2. Non stiamo parlando di termini accettabili, comprensibili o "leggeri": "Tutti quelli che non sono riusciti neppure a rientrare tra i primi dieci possono succhiarmi il c**** [...] Sono della m**** di cane, dei cerebrolesi. Questo è quanto ho da dire".

In seguito a queste dichiarazioni, tra l'altro pronunciate nel corso di una diretta live, Ninja ha bannato ZexRow dal suo torneo, commentando sarcasticamente in questo modo: "complimenti per la tua prima ed ultima vittoria nel torneo di Ninja". A questo punto, come potete facilmente immaginare, ZexRow è corso a sfogarsi sui social network porgendo a tutti le sue scuse e promettendo di comportarsi meglio in futuro.

Ad aggravare il tutto, però, vanno annotate le reazioni dei compagni di squadra di ZexRow: del team TSM, infatti, fanno attualmente parte anche MackWood, ZexRo e Calc. I primi due non si sono detti particolarmente entusiasti del comportamento di ZexRow; il terzo compagno di squadra, Calc, ha affermato che le sue dichiarazioni rappresentano un problema per l'intero team competitivo. Da qui la decisione di ZexRow: ha confermato che, se servirà ad onorare i suoi compagni, lascerà direttamente il team assumendosi tutta la responsabilità delle proprie azioni. Ma le cose andranno davvero così?

Since you guys really want me to get dropped from tsm, I'll ask them if I can leave. It was a big mistake but I've made a lot of those so at this point I feel as I'm 2 much of a pr nightmare, I just feel bad for tsm and all the hate they'll get for this.