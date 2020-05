Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, la video-analisi di Digital Foundry

La video-analisi di Digital Foundry di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition evidenzia le luci e le ombre tecniche della nuova esclusiva per Nintendo Switch. Il rifacimento del capolavoro di Monolith Soft, infatti, se da una parte riesce a migliorare il comparto grafico sotto molti punti di vista, dall'altra non riesce a soddisfare completamente sotto il profilo della risoluzione e della pulizia grafica.

Il problema principale di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, infatti, è il non riuscire a raggiungere quelle specifiche tecniche che ci si aspetta da un rifacimento di un gioco di 10 anni fa. La risoluzione dinamica raggiunge i 540p in modalità portatile e i 720p in quella docked. Questi sono risultati inferiori alle attese, soprattutto dopo aver visto quello che Switch sa fare con giochi più recenti come The Witcher 3: Wild Hunt e le recenti dichiarazioni di Virtuos, che ha detto di poter convertire qualunque gioco sulla console ibrida di Nintendo.

In modalità portatile, oltretutto, occorre rinunciare ai riflessi dell'acqua e ad altri piccoli dettagli, come una linea dell'orizzonte meno profonda e una densità delle luci minore.

Il rovescio della medaglia è che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition riesce a mantenere i 30 fotogrammi al secondo stabili, le texture sono state migliorate, soprattutto quelle dei modelli poligonali dei personaggi, e la colonna sonora di Yoko Shimonura e ACE+ è stata rielaborata. Sono stati integrati, inoltre, tanti piccoli miglioramenti in grado di rendere l'esperienza più moderna e piacevole.

Il risultato finale, comunque, anche per i colleghi inglese è buono e consente di apprezzare ancora di più di uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi anni. Esattamente come il nostro Christian Colli dice nella recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

