One Piece, sexy Ener in versione femminile nel cosplay di necromimicosplay

A volte i fan di manga, anime e videogames si divertono a reinterpretare in versione femminile i propri personaggi preferiti. Ciò avviene spesso anche nel mondo dei cosplay, portando non di rado ad esiti molto, molto interessanti. Come l'Ener in versione femminile che possiamo mostrarvi oggi.

Un Ener di One Piece in versione femminile? Un sexy Ener, insomma? Perché no: è stata l'idea di necromimicosplay, subito messa in pratica con dei risultati a dir poco straordinari. Non solo nella realizzazione del cosplay in sé e nella qualità degli accessori utilizzati, ma anche per quanto riguarda originalità, audacia e capacità di adattamento: questo Ener non ha nulla da invidiare al sexy Vegeta in versione femminile di Jessica Nigri, non trovate?

Di Ener dovrebbero ricordarsi i lettori / spettatori di vecchia data di One Piece: era il dio di Skypiea, e comparve in uno dei primi archi narrativi, quando la ciurma di Rufy Cappello di Paglia non era ancora al completo.

A proposito di trovare, qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay dell'Ener di One Piece, come promesso. Il vostro parere in questo caso ci interessa più che mai, dunque fateci sapere cosa ne pensate. E infine, prima di salutarci, è opportuno ricordarvi tutti gli altri cosplay che potrete trovare sulle nostre pagine. Ad esempio: