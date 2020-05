PS5, Sony è sicura che il coronavirus non cambierà i piani di lancio

Sony è sicura che il coronavirus non cambierà i piani di lancio di PS5. Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, è ormai sicuro che tutto sarà pronto per la fine dell'anno. "Il coronavirus ha ovviamente introdotto un livello di complessità che qualsiasi azienda preferirebbe non dover affrontare," ha detto alla BBC, "ma siamo piuttosto sicuri della nostra catena di produzione. Lanceremo la console quest'anno in tutto il mondo."

Il capo di PlayStation ha poi spiegato come sia stato possibile: "Tutti si sono semplicemente rimboccati le maniche. Non importa che si sia trattato di ingegneri hardware che non potevano volare in Cina per via del COVID-19 e dovevano testare i prototipi di 200 fornitori diversi, di ingegneri software o di programmatori. Tutti si sono rimboccati le maniche e hanno fatto quello che andava fatto".

"Solitamente in questo periodo dell'anno siamo a Los Angeles in un auditorium a preparare, assieme a 2000 altre persone, il nostro show. Potevi tagliare l'adrenalina e l'eccitazione con un coltello. Adesso dobbiamo trovare un modo per trasmettere questa elettricità alla nostra community," ha detto a Newsbeat. "Quando lo show andrà online settimana prossima (noi seguiremo l'evento con una maratona di dirette) capirete a cosa mi riferisco."

"Queste settimane sono state un'altalena di emozioni," ha continuato Ryan. "Abbiamo avuto tante sfide che ci hanno scombinato i piani (il rinvio di The Last of Us 2 NdR), ma vedere il mondo che viveva un periodo così terribile, ci ha costretto a mettere tutto in prospettiva: alla fine si parla sempre di videogiochi."

Un hobby, è vero, ma che è divenuto improvvisamente importante: "in milioni erano chiusi in casa e potevano solo giocare. Credo che gli eventi degli ultimi due mesi ci hanno consentito di aprire bene gli occhi su quanto sia reale il fatto che siamo al servizio dei nostri utenti e sia nostra responsabilità dare loro grandi giochi".