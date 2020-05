Metro 2033 Redux e Metro: Last Light arriveranno su Google Stadia

Con l'arrivo di Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux l'intera trilogia d 4A Games sarà disponibile su Google Stadia. Metro Exodus, il più recente capitolo dello studio con sede a Malta, infatti, è già presente sulla piattaforma di gaming in streaming del colosso di Mountain View.

La serie di Metro è famosa da una parte per l'incredibile atmosfera, dall'altra per aver sempre spinto gli hardware di riferimento sempre ai limiti. Nella giornata di oggi veniamo a sapere che 4A lo studio che ha creato il gioco, ora con sede a Malta, ha deciso di portare l'intera trilogia su Google Stadia in versione Redux.

Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux sono le versioni rivedute, corrette e potenziate dei primi due giochi della serie. Queste edizioni contengono tutti i DLC fin qui sviluppati, oltre che tutte le patch pubblicate per migliorare l'esperienza di gioco.

Metro 2033 racconta di come la metropolitana di Mosca è stata trasformata dai sopravvissuti di un olocausto nucleare ha spazzato via la vita in superficie. Metro: Last Light prosegue la storia di Artyom e il suo tentativo di comprendere cosa sia successo alla civiltà al di fuori della capitale russa.

Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux saranno presto disponibili su Google Stadia.