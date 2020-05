PS5, il designer di Silent Hill Masahiro Ito retwitta l'annuncio di Sony

A pensar male (in questo caso bene) si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. In queste settimane si sono inseguiti diversi rumor riguardanti un possibile ritorno di Silent Hill. Un ritorno che sarebbe legato a doppia mandata con Sony e il lancio di PlayStation 5. Tali sospetti non possono che tornare a galla dopo che Masahiro Ito, il designer e illustratore della serie, ha deciso di retwittare l'annuncio dell'evento reveal di PS5, quello dedicato ai giochi.

Masahiro Ito, la mente che ha creato le contorte e indimenticabili creature di Silent Hill, ha apprezzato l'annuncio fatto da Sony poche ore fa, ovvero quello che mostrerà quello di cui è capace PS5. Non ci sarebbe nulla di male, non fosse che nelle ultime settimane lo stesso Ito è finito più volte all'interno di rumor e speculazioni legate al lancio di PlayStation 5 e di Silent Hill.

Abbiamo, infatti, parlato di un possibile reboot di Sony coi creatori originali coinvolti nel progetto, così come si dice che Silent Hill arriverà su PS5 in esclusiva. È vero, si tratta solo di speculazioni e di voci non confermate, ma vedere Ito retwittare prontamente questo evento ci fa perlomeno pensare che sia interessato allo show. Da videogiocatore o perché direttamente coinvolto?

Noi seguiremo il reveal di PS5 con una lunga maratona: Silent Hill sarebbe un bel modo per concludere la serata. Sognare, d'altra parte, non costa nulla.