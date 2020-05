Fortnite, ZexRow vince il torneo di Ninja e insulta tutti pesantemente

Di recente l'arcinoto Ninja, streamer e volto mondano di Fortnite Capitolo 2, ha organizzato una serie di tornei su Mixer, proponendosi come sponsor. Il primo si è tenuto nelle scorse ore, con un montepremi complessivo di 80.000 dollari. Il vincitore, tuttavia, ha fatto parlare di sé non tanto per la somma portata a casa, quanto piuttosto per alcune dichiarazioni molto pesanti rivolte ai suoi avversari.

Parliamo di Anthony "ZexRow" Colandro, che si è piazzato al primo posto assieme ai compagni di squadra Mack "MackWood" Aesoph e Jonathan "Calc" Weber. Il fatto è che ZexRow, forse anche perché infervorato e sovreccitato dalla recente vittoria (sia chiaro che non si tratta di una giustificazione), si è spinto decisamente oltre con le sue dichiarazioni, insultando tutti pesantemente. Se l'è presa in particolare con i propri avversari, bersagli di accuse difficili da dimenticare; non saranno di certo episodi di questo tipo a favorire Mixer rispetto a Twitch.

Ecco le parole di ZexRow: "L'ultima FNCS non è andata troppo bene, ma questa volta mi sono piazzato ben più in alto che nella top 9. Quindi tutti quelli che non sono riusciti neppure a rientrare tra i primi dieci possono succhiarmi il c**** [...] Sono della m**** di cane, dei cerebrolesi. Questo è quanto ho da dire".

Abbiamo anche una clip video che mostra l'increscioso episodio; si spera che episodi di questo tipo vengano evitati in futuro, su qualsivoglia piattaforma. Ma è un auspicio che difficilmente troverà una concreta realizzazione.