Borderlands il film: Cate Blanchett sarà Lilith, conferma ufficiale da Lionsgate

Il film di Borderlands ha già una conferma stellare per quanto riguarda il cast, con l'ufficialità di Cate Blanchett scritturata per la parte di Lilith, come confermato da Lionsgate, lo studio che si sta occupando della produzione della pellicola.

Il nome di Cate Blanchett per il ruolo di Lilith era già comparso all'inizio del mese ma ancora come voce di corridoio, invece adesso la questione pare sia ufficiale e dimostra come i produttori abbiano intenzione di fare alquanto sul serio con questo progetto.

L'annuncio del film di Borderlands è emerso il 20 febbraio scorso, con Eli Roth alla regia, ma a parte la presenza confermata di questi primi due nomi importanti non sappiamo ancora molto sull'adattamento cinematografico della celebre serie Gearbox e 2K.

Eli Roth e Cate Blanchett hanno già lavorato insieme di recente a Il Mistero della Casa del Tempo, adattamento cinematografico del libro La Pendola Magica, e il regista è rimasto evidentemente infatuato dalla capacità dell'attrice: "Abbiamo avuto una collaborazione incredibile e credo che non si sia nulla che non possa fare", ha affermato Roth sulla Blanchett.

La produzione è affidata ad Avi e Ari Arad attraverso Arad Prods, insieme a Erik Feig attraverso la sua compagnia Picturestart. Anche per la sceneggiatura si prospetta qualcosa di interessante, visto che pare sia affidata a Craig Mazin, autore sulla serie TV Chernobyl, per la quale ha vinto anche un Emmy. Per il resto, non ci sono ancora informazioni molto precise su questo progetto, di cui aspettiamo comunque novità nei prossimi mesi.