Call of Duty: Warzone, zombi in arrivo? Ecco alcuni indizi

Di un arrivo degli zombi in Call of Duty: Warzone si parla praticamente da quando il titolo è approdato su PlayStation 4, Xbox One e PC, qualche mese fa. Ma nelle ultime ore qualcosa è tornato a muoversi: pare che vi siano degli indizi, arrivati giusto di recente nel Battle Royale realizzato da Infinity Ward e Raven Software.

Il principale riferimento agli zombi sarebbe stato trovato dall'account Twitter ModernWarzone, che in passato ha predetto con un certo margine di accuratezza alcune novità per il titolo in questione. Si tratta di un poster presente nell'area di gioco nota come Farmland, probabilmente aggiunto di recente; in aggiunta all'immagine, che lascia davvero poco spazio all'immaginazione, vi sarebbero anche dei documenti che farebbero riferimento a zombi provenienti dallo spazio. Parliamo al condizionale perché questi dettagli è sempre meglio prenderli con le pinze.

Potrebbe tranquillamente trattarsi anche di semplici easter egg, dato che non ne mancano affatto in Call of Duty: Warzone. Oppure gli sviluppatori stanno cercando di dire qualcosa ai giocatori, magari lasciando intendere nuove modifiche o eventi in arrivo. Voi cosa ne pensate, in proposito? Vi ricordiamo che per il momento Call of Duty 2020 si fa attendere, a tutto vantaggio di Warzone e Modern Warfare.

New references to zombies on the #Warzone map!

Unsure if this posted was in Farmland all along, or was recently added but this is the first we're seeing of it!

There are also documents throughout the map that specifically refer to Spaceland zombies 👀 #CallOfDuty #Cod2020 pic.twitter.com/xGnNpDKaJJ