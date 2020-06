Bloodstained: Curse of the Moon 2, trailer con data di uscita e prime immagini

Bloodstained: Curse of the Moon 2 ha una data di uscita ufficiale, rivelata da un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 10 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ci sono anche le prime immagini.

Annunciato alcuni giorni fa, Bloodstained: Curse of the Moon 2 è il nuovo episodio della serie action platform in stile retrò di Inti Creates, realizzato con la supervisione di Koji Igarashi, padre del genere metroidvania.

I giocatori vestono i panni di Zangetsu, uno spadaccino dell'estremo oriente che cova rancore verso i demoni e gli alchimisti che li hanno evocati. Zangetsu dovrà farsi largo fino alla roccaforte demoniaca... Ma non dovrà riuscirci da solo! Lungo la strada, Zangetsu potrà allearsi con tanti nuovi personaggi che si aggiungeranno all'elenco dei giocabili.

In Curse of the Moon 2 appaiono tre nuovi personaggi giocabili, compresa l'esorcista Dominique. E sarà ancora possibile utilizzare tutti i personaggi del Curse of the Moon originale! Ogni nuovo personaggio aggiunge una varietà di opzioni di gameplay, abilità e modi per completare i livelli di gioco.

E per la prima volta, i giocatori potranno anche creare coppie di cacciatori di demoni in coop locale a 2 giocatori! Fai squadra con un amico, abbina i punti di forza di due personaggi diversi e scala i livelli in tantissimi nuovi modi.