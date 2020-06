Bloodstained: Curse of the Moon 2 annunciato per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Bloodstained: Curse of the Moon 2 è stato annunciato in questi minuti da Inti Creates nel corso dell'evento New Game+ Expo attualmente in onda, dedicato a diversi publisher nipponici e con varie novità in arrivo, tra cui appunto questo inatteso seguito per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il primo Bloodstained: Curse of the Moon è stato creato come spin-off collegato a Bloodstained: Ritual of the Night, ovvero il successore spirituale di Castlevania da parte dello stesso autore, Koji Igarashi. Evidentemente, lo spin-off ha preso ad avere una vita propria e ora avrà anche un seguito, che ne prosegue lo stile e la storia.

Si tratta, anche in questo caso, di un action in 2D con elementi platform in pieno stile Castlevania, ma più tendente ai capitoli classici della serie. Bloodstained: Curse of the Moon 2 è sviluppato dal team indie nipponico Inti Creates, che sono dei veri e propri maestri della grafica in bitmap 2D, supervisionato sempre da Igarashi.

Torna anche per questo secondo capitolo la particolare estetica dark in stile 8-bit, ma con un gameplay più profondo e sfaccettato di quello classico, con livelli pieni di nemici e situazioni diverse e la presenza di boss particolarmente ampi e complessi da abbattere, con un sistema di combattimento da imparare al meglio.

Oltre al protagonista Zangetsu, sono presenti anche vari alleati che possono essere utilizzati a seconda delle diverse situazioni, sfruttando in questo modo i diversi stili di combattimento e abilità specifiche, con un sistema di progressione e crescita che ricorda un po' l'RPG o il metroidvania più moderno. Non c'è ancora una data di uscita di Bloodstained: Curse of the Moon 2 ma c'è intanto un trailer di presentazione, riportato qui sopra.