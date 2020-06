Biomutant, nuovo trailer del gameplay da 10 minuti: il gioco è quasi completo

Biomutant torna finalmente a mostrarsi con un trailer del gameplay da ben 10 minuti. Stando alle parole del creative director, Stefan Ljungqvist, il gioco è quasi completo.

Annunciato con un primo trailer di presentazione alla Gamescom 2017, Biomutant si è decisamente fatto attendere, ma sembra che ormai l'interessante action RPG a base open world stia per fare il proprio debutto nei negozi.

"In un gioco così ampio, il più grande a cui abbia mai lavorato, ci sono dei problemi e delle sfide tecniche che bisogna superare, ma anche sfide artistiche", ha detto il creative director ai microfoni di IGN.

"Allo stadio di lavorazione in cui ci troviamo, però, stiamo semplicemente rifinendo l'esperienza, eliminando bug e prendendo le decisioni finali sul modo in cui i giocatori dovranno capire cosa fare."

"Si tratta di una delle sfide dei giochi open world: c'è sempre una scelta relativa al grado di libertà d'azione. All'inizio dello sviluppo volevamo rendere il giocatore completamente libero, ma in questo modo si finisce per non capire cosa fare."

"Così, gradualmente, abbiamo provato a ottimizzare i contenuti di modo che si capisca sempre come bisogna muoversi, pur mantenendo la possibilità di cambiare obiettivo e fare ciò che si vuole. Perché sì, dopo le prime ore di gioco sarete letteralmente liberi di procedere come desiderate."

"Questo tipo di approccio rappresenta tuttavia un'incognita per gli utenti che necessitano di indicazioni, ed è a questo aspetto che stiamo lavorando per concludere lo sviluppo di Biomutant. Dunque quello che stiamo facendo è rifinire l'interfaccia utente ed eliminare gli ultimi bug."