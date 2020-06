Xbox Lockhart: la Series S compare nelle note di un kit di sviluppo Microsoft

Xbox Lockhart, la tanto chiacchierata Series S, è comparsa nelle note di un kit di sviluppo Microsoft in cui viene citato il profilo relativo alla nuova console, con le sue impostazioni grafiche.

Sebbene alcuni ancora pensino che la console economica Lockhart non esista, si moltiplicano gli avvistamenti della piattaforma e numerosi addetti ai lavori sostengono da tempo che si tratta di un prodotto reale e concreto.

L'idea è che Xbox Series S andrà ad attaccare la cosiddetta fascia bassa del mercato, proponendo agli utenti un modo accessibile per entrare nella next-gen a patto di accontentarsi di capacità inferiori rispetto alle specifiche tecniche di Xbox Series X.

Da qui i riferimenti trovati nel kit di sviluppo, che parlano non a caso di un profilo Lockhart che i giochi potranno selezionare per adattarsi all'hardware della piattaforma in questione, diminuendo la risoluzione e/o la qualità dell'effettistica.

Si tratta dello stesso sistema adottato attualmente per i profili di Xbox One S e Xbox One X, dunque da questo punto di vista la notizia sembrerebbe quantomeno verosimile. Per una conferma, tuttavia, dovremo attendere l'evento di luglio.