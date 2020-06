Xbox Series X: aggiornamenti sulla presentazione di luglio da Microsoft

Xbox Series X avrà a luglio la sua vera e propria prima presentazione ufficiale in piena regola, essendo protagonista di un evento speciale interamente dedicato del quale sono emersi alcuni aggiornamenti nelle ore scorse da parte di Microsoft, sebbene manchino ancora informazioni precise sulla data.

La presentazione di Xbox Series X di luglio arriva dopo il primo annuncio della nuova console next gen avvenuto a sorpresa nel corso dei Game Awards del 2020, a cui è seguita la presentazione "tecnica" delle specifiche hardware della console e poi il famoso Inside Xbox di maggio con la presentazione di alcuni giochi third party, soprattutto indie.

A luglio tocca invece ai giochi first party, ovvero le esclusive Microsoft, oltre probabilmente anche ad altri giochi third party forse di più grande calibro rispetto a quelli visti in precedenza. In ogni caso, si tratta dell'evento probabilmente più importante in questo percorso di avvicinamento al lancio di Xbox Series X che Microsoft ha denominato Xbox 20/20.

Il marketing director di Xbox, Aaron Greenberg, è tornato di recente a parlare dell'evento, dando qualche aggiornamento ancora molto vago ma facendo capire come il tutto stia procedendo per il meglio, con i materiali che sembrano praticamente pronti.

Il team Xbox sta ancora "lavorando duramente" sulla presentazione ma che c'è stata proprio nelle ore scorse un controllo generale dei contenuti con Phil Spencer per valutare che tutto vada secondo i piani. "Condivideremo ulteriori dettagli quando tutto sarà pronto, vi chiediamo di pazientare nel frattempo", ha risposto Greenberg a chi chiedeva aggiornamenti sullo show.

Non possiamo ancora sapere la data della presentazione di Xbox Series X, a quanto pare, ma ulteriori informazioni dovrebbero arrivare tra poco. Una risposta dell'account ufficiale Xbox fa inoltre pensare che l'evento possa essere in diretta e non registrato: "Spero che vi unirete a noi per l'evento video live", si legge in un tweet riportato qui sotto.

La parola "live" fa pensare a una trasmissione in diretta, invece di un filmato pre-registrato come effettuato ad esempio da Sony per la presentazione di PS5. Questo ha portato già dello scompiglio per il fatto che, in forma live, i video sono solitamente di qualità inferiore rispetto a un video pre-registrato, cosa che consente di modificarlo, montarlo e confezionarlo al meglio. Tuttavia, è un po' presto per farsi prendere dalla preoccupazione e in ogni caso potrebbe essere stato semplicemente l'uso di un termine improprio. In ogni caso, attendiamo di saperne di più.

Ricordiamo peraltro che Phil Spencer e Mark Cerny saranno entrambi al Gamelab 2020 e non è escluso che qualche dettaglio possa emergere anche da tale occasione.