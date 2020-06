OnePlus: in arrivo uno smartphone più economico, potrebbe chiamarsi 8 Lite o Z

Un nuovo smartphone targato OnePlus potrebbe essere in arrivo in determinati mercati: tranquilli, non è il nuovo top di gamma della società, ma piuttosto qualcosa di più vicino concettualmente all'iPhone SE 2020 di Apple. Uno smartphone più economico insomma, pensato per una ben precisa fascia di consumatori e - lo ribadiamo - per determinati paesi.

La conferma arriva direttamente dal CEO di OnePlus, Pete Lau, che ha parlato di "una nuova linea di smartphone, più accessibile", laddove "accessibile" sta ovviamente ad indicare il punto di vista economico, il possibile prezzo sul mercato. Ricordiamo che uno dei recenti smartphone top di gamma della società, cioè OnePlus 8 Pro, è arrivato a costare 900 dollari statunitensi: che OnePlus voglia finalmente tornare alle sue radici? Sulle nostre pagine, intanto, trovate la recensione di OnePlus 8.

I nomi dello smartphone in questione potrebbero essere OnePlus 8 Lite oppure OnePlus Z; i mercati destinati ad accoglierne il lancio quelli dell'India e dell'Europa, benché sembri che Pete Lau sia interessato anche "a portare dei nuovi smartphone accessibili in Nord America, nel prossimo futuro". Non subito, appunto: nel prossimo futuro. Prima verranno il Vecchio Continente e l'India.

Nessun dettaglio o indiscrezione attualmente, invece, per le specifiche tecniche e i possibili prezzi di questa nuova linea di smartphone (sarà un solo dispositivo o più di uno?) ma noi torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli. Data anche la congiuntura economica a livello mondiale, non propriamente positiva, questo potrebbe essere il momento migliore per lanciare uno smartphone Android di qualità ma economico.