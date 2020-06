Hitman 3, nuovo livestream annunciato da IO Interactive per domani

Hitman 3 sarà protagonista domani, 25 giugno, di un nuovo livestream in cui si parlerà appunto del terzo episodio della serie action stealth: lo ha annunciato IO Interactive su Twitter.

"Domani il nostro livestream mensile farà il proprio ritorno con un focus su Hitman 3", ha scritto il team di sviluppo. "Unitevi alla discussione a partire dalle 16.00 su Twitch." Un invito che arriva a pochi giorni da quando Hitman 3 è stato annunciato, nel corso dell'evento dedicato a PS5.

In uscita a gennaio 2021 nell'ambito di un pacchetto completo, non più a episodi come la prima stagione, il gioco riprenderà la formula che abbiamo apprezzato in Hitman 2, mostrandoci sei nuove ambientazioni per altrettante missioni.

La prima si svolgerà a Dubai, come riportato nell'anteprima di Hitman 3: uno scenario caratterizzato da palazzi altissimi, in cui avremo il compito di accedere per eliminare silenziosamente il nostro bersaglio.