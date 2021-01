YouTube su Xbox Series X|S e One ha ora il supporto per i video in HDR

YouTube ha finalmente inserito il supporto per i contenuti in HDR nell'app utilizzata su console Xbox, ovvero su Xbox One e Xbox Series X|S, attraverso un aggiornamento ufficiale effettuato dalla compagnia.

Ovviamente è necessario avere anche un display in grado di visualizzare video in HDR, oltre che partire da contenuti che siano visualizzabili in tale modalità, ma partendo da queste premesse è ora possibile vedere i video in HDR su Xbox One e Xbox Series X|S attraverso YouTube, cosa che non era possibile finora a causa di una strana limitazione da parte della piattaforma di streaming.

L'HDR è disponibile da anni su YouTube e su console è disponibile nell'app per PS4 dal 2019, ma non era mai stato supportato prima dall'app per Xbox. Stranamente, nemmeno PS5 ha ancora il supporto ufficiale per l'HDR di YouTube, nonostante la console precedente sia in grado di visualizzare tale caratteristica, dunque è probabile che tra poco venga comunque introdotta anche all'interno della console next gen di Sony.

Come riportato anche da Engadget, è possibile verificare3 che l'HDR sia visualizzato correttamente abilitando il pannello "Stats for nerds" nell'app di YouTube su Xbox, oppure con l'apparizione della notifica "HDR" che compare in alcuni display che prevedono tale supporto.

Non è chiaro come mai ci sia voluto tutto questo tempo per avere YouTube in HDR su Xbox, ma sembrano esserci stati dei problemi tecnici anche nella visualizzazione di tali contenuti su YouTube attraverso la piattaforma Windows in precedenza, dunque la questione potrebbe essere collegata.