Xbox senza freni: i guadagni crescono del 40%, quelli delle vendite console +86%

Microsoft ha rilasciato un report finanziario per il Q2 dell'anno fiscale 2021. I dati sono estremamente positivi, soprattutto per il lato Xbox. Possiamo infatti vedere che le entrate dell'intera Microsoft sono state pari a 43.1 miliardi di dollari con una crescita del 17%. Il reddito operativo è stato di 17.9 miliardi di dollari con una crescita del 29%, mentre il reddito netto è stato pari a 15.5 miliardi con una crescita del 33%. Per darvi un punto di riferimento, è come se Microsoft avesse guadagnato due volte la spesa richiesta per comprare l'intera Zenimax (Bethesda, MachineGames, Arkane...)

Per quanto riguarda il lato gaming, le entrate per contenuti e servizi Xbox sono cresciute del 40%. In particolar modo, le entrate derivanti dalle vendite hardware Xbox sono cresciute dell'86%. Ovviamente questo risultato è conseguenza del lancio delle nuove Xbox Series X e Xbox Series S, le console di nuova generazione. Bisogna inoltre sottolineare che questi dati sono condizionati anche dal limitato numero di unità rese disponibili nel corso dei primi mesi dal lancio: se la pandemia non avesse rallentato la produzione, i numeri sarebbero per certo ancora più grandi.

Parlando dei grandi successi della divisione Xbox, Microsoft cita Age of Empires III: Definitive Edition, Gears Tactics, l'introduzione di EA Play in Game Pass Ultimate, i DLC di Minecraft, Halo 4 come parte della Halo: The Master Chief Collection su PC, Gears 5: Hivebusters e l'update gratuito per la VR di Microsoft Flight Simulator. Ovviamente, non si sono dimenticati di Xbox Series X e Xbox Series S.

Si tratta di un periodo molto positivo per l'intera Microsoft e soprattutto per Xbox. Considerando che fino a questo momento la console di Redmond ha dovuto "tirare il freno", con il rimando di Halo e la carenza di nuovi giochi dai molteplici team di Xbox Game Studios, è probabile che il futuro ci porti un successo ancora più grande, appena nuovo software sarà rilasciato.

Vi segnaliamo infine che su Xbox Store partono i nuovi sconti Deals with Gold, anche The Medium in offerta.