Xbox Store: partono i nuovi sconti Deals with Gold, anche The Medium in offerta

Come ogni martedì, anche oggi su Xbox Store parte la nuova mandata dei Deals with Gold, ovvero gli sconti settimanali che coinvolgono vari giochi per Xbox Series X|S e Xbox One sullo store digitale ufficiale di Microsoft.

Anche in questo caso troviamo un bell'assortimento di titoli in promozione, tra i quali spicca anche la presenza di The Medium, il nuovo gioco di Bloober Team in esclusiva console su Xbox Series X|S, la cui introduzione è notevole in quanto viene lanciato proprio questa settimana, il 28 gennaio, e può già essere acquistato con un'offerta lancio che prevede il 10% di sconto sul prezzo originale.

Trovate l'elenco completo degli sconti in corso per questa settimana a questo indirizzo sul blog di Larry "Major Nelson" Hryb, mentre ci limitiamo qui a segnalare alcuni dei titoli che possono essere di maggior interesse.

Tra questi troviamo dunque A Plague Tale: Innocence al prezzo di 12,49 euro, A Way Out a 7,49 euro, Anthem a 6,99 euro, Darksiders Genesis a 19,99 euro, Darksiders 3 a 17,99 euro, Desperados 3 a 35,99 euro, Need for Speed Payback a 7,49 euro, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 10,49 euro e appunto The Medium al prezzo di lancio di 44,99 euro.

Diversi di questi giochi sono comunque presenti su Xbox Game Pass, ma anche per gli abbonati al servizio questa può essere una buona occasione per acquistarli in via definitiva.