Fahrenheit: 15th Anniversary Edition è disponibile per PS4

Meridiem Games ha annunciato che la Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, la versione rimasterizzata del classico di Quantic Dream, è disponibile per PS4 in una speciale edizione da collezionisti.

A chi non conoscesse Fahrenheit, possiamo dire che si tratta del gioco che ha aiutato Quantic Dream ha gettare le basi del suo successo, arrivato su scala mondiale solo successivamente grazie a Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human.

La storia di Fahrenheit parla di Lucas Kane, un ragazzo che si ritrova inseguito dai detective della polizia Carla Valenti e Tyler Miles dopo essere fuggito dalla scena di un omicidio senza alcun ricordo di quanto accaduto. Quella che segue è un'emozionante avventura narrativa nella quale le scelte hanno un effetto diretto su come si svolge la storia.

Il gameplay mescola fasi di esplorazione e di dialogo con celebri sessioni Quick Time Action, nel quale il giocatore deve eseguire correttamente la sequenza di comandi indicata a schermo per poter proseguire nell'avventura. Avventura che parte con toni cupi da poliziesco, per poi avanzare (o sbragare, per molti) nell'esoterico e nel sovrannaturale. Esattamente come David Cage ci ha abituati nei giochi succesivi.

Questa edizione speciale di Fahrenheit: 15th Anniversary Edition includerà una custodia e una custodia create appositamente, un set di adesivi, un artbook stampato di alta qualità e una lettera di ringraziamento scritta dal team di Quantic Dream.