The Medium: "ho giocato su Xbox Series S pensando fosse Series X", ha detto il producer

In una recente intervista Jacek Zięba, il producer di The Medium presso Bloober Team, ha parlato della qualità del gioco, concentrandosi principalmente sui risultati che sono riusciti ad ottenere su Xbox Series S. Quella per la piccola console di casa Microsoft è una versione talmente ben riuscita che Zięba pesava "fosse la versione per Series X".

A pochi giorni dall'uscita, ricordiamo che The Medium sarà disponibile a partire dal 28 gennaio per PC e Xbox Series S|X, anche attraverso l'Xbox Game Pass, Bloober Team sta rilasciando un po' di interviste per provare a spingere quello che, con ogni probabilità, sarà il primo grande gioco del 2021.

Anche noi abbiamo intervistato Wojciech Piejko e Jacek Zięba. Durante il colloquio i due si sono spesi nel dire come la versione console di The Medium sia notevole, soprattutto quella Xbox Series S.

"Una settimana fa ho giocato l'intera partita su di una Serie S e sono rimasto sbalordito perché pensavo di aver giocato su un'Xbox Series X", ha detto Zięba. "A quel punto qualcuno mi ha detto "guarda che si tratta di Series S." E io: "Che cosa! Fantastico, meraviglioso." Certo, sai, non ci sarà il 4K perché Series S non supporta i 4K, e ovviamente potrebbe sembrare un po' diverso dalla versione Series X perché X è due volte più potente, ma l'esperienza complessiva e il divertimento del gioco sono gli stessi. Possiedo Xbox Serie S e non vedo l'ora di giocare a The Medium a casa mia".

I due hanno detto che il gioco avrebbe potuto girare anche sui vecchi hardware, ma non senza grossi tagli che avrebbero rovinato l'esperienza. A questa affermazione Wojciech Piejko ha aggiunto: "La grafica è comunque bella perché il gioco ha uno stile davvero fantastico e adoro la sua direzione artistica. Gira a una risoluzione inferiore, ma è sempre la stessa fantastica esperienza".

Nel caso vogliate cominciare ad immergervi nelle atmosfere di gioco, questo video di gameplay mostra i primi 18 minuti di The Medium su Xbox Series X.