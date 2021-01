Celeste 2: Lani’s Trek è il seguito gratuito di Celeste Classic fatto con Pico-8

A sorpresa Noel Berry di Extremely OK Games ha recentemente pubblicato Celeste 2: Lani's Trek. Sfortunatamente non si tratta del seguito dell'amatissimo Celeste del 2018, ma del pur sempre apprezzabile sequel di Celeste Classic, fatto con Pico-8. Celeste 2: Lani's Trek può essere giocato gratuitamente su itch.io o scaricato sul vostro PC, perchè non approfittarne?

A questo indirizzo potrete giocare gratuitamente, o scaricare, Celeste 2: Lani's Trek.

Facciamo un po' di chiarezza: prima di diventare uno dei piattaforme in 2D più amati degli ultimi anni, basta leggere la nostra recensione di Celeste per rendersene conto, Celeste era un piccolo gioco sviluppato con il Pico-8 engine. Essendo i due giochi omonimi, questa versione è stata successivamente ribattezzata Celeste Classic e la potrete trovare a questo indirizzo.

Questo piccolo seguito è stato creato in soli tre giorni da Noel Berry, sviluppatore Extremely OK Games. La protagonista questa volta non è Madeline ma Lani, un personaggio che deve fare affidamento su di un rampino per poter arrivare alla fine dei livelli. Niente capelli magici stavolta.

Il gioco ricorda molto da vicino lo stile e le sfide di Celeste, nonostante sia, per ovvie ragioni, un progetto più contenuto. Cosa ne pensate?