Alexa diventa più ecologica, sicura e intraprendente coi nuovi aggiornamenti

Gli assistenti vocali, basando le loro capacità su di un'infrastruttura online, in questi anni stanno evolvendo molto, pur rimanendo apparentemente sempre gli stessi. Per esempio Amazon sta per introdurre alcuni nuovi aggiornamenti e servizi per il suo assistente vocale, Alexa, che dovrebbero renderla ancora più ecologica, sicura e intraprendente.

Questi aggiornamenti saranno introdotti a breve negli USA, ma solitamente nell'arco di poche settimane varcano l'oceano, arrivando anche in Europa e in Italia. Una prima novità consentirà ad Alexa sia di controllare i consumi di tutti gli elettrodomestici in sua gestione, sia di poter proporre alcune azioni, come lo spegnere le luci se sono accese e noi siamo andati a letto.

La seconda novità farà diventare i dispositivi Echo dei veri e propri allarmi. Essi saranno, infatti, in grado di captare rumori indesiderati dentro casa e avviare delle routine "difensive" con le quali provare a scoraggiare i malviventi.