The Last of Us 2 è ora il gioco con il maggior numero di premi Game of the Year

The Last of Us 2 risulta ora essere il gioco che ha raccolto il maggior numero di riconoscimenti come Game of the Year nella storia (recente), avendo recentemente superato anche The Witcher 3, che deteneva tale record in precedenza.

La particolare classifica riguarda specificamente gli award relativi al Game of the Year, dunque vengono esclusi altri premi più specifici tipo i "Best of Show" o i premi per categoria che vengono assegnati in certi casi per eventi specifici, su testate particolari o premiando alcuni aspetti peculiari.

I dati in questione sono stati raccolti dal sito Gameawards.net, che si occupa proprio di tracciare queste premiazioni per ogni titolo e che pone adesso The Last of Us 2 in cima alla classifica generale. Il nuovo gioco Naughty Dog ha raggiunto un totale di 261 Game of the Year rispetto ai 260 di The Witcher 3, anche se questa quota è ottenuta al momento soprattutto grazie ai Reader's Choice e non per le premiazioni ufficiali da parte di redazioni e media vari.

I 261 premi si dividono infatti in 169 Game of the Year Award da parte dei media e 92 da parte dei lettori, laddove The Witcher 3 ha ancora 172 Game of the Year Award da parte dei media e 88 da parte dei lettori. Entrambi, peraltro, hanno ottenuto comunque meno premi da parte dei media rispetto al primo The Last of Us, che aveva raccolto ben 196 premi da parte dei media a fronte dei 58 da parte dei lettori, ma The Last of Us 2 potrebbe avere ancora tempo per ottenere anche altri premi. D'altra parte, solo pochi giorni fa si trovava ancora in seconda posizione e ha effettuato un balzo in avanti nel giro di pochissimo.

C'è anche da dire che una classifica del genere ha senso per quanto riguarda il contesto specifico degli anni più recenti ma è difficile da tenere in considerazione su un piano assoluto: la quantità di premi di tipo Game of the Year si è infatti moltiplicata in maniera esponenziale in questi ultimi anni, diventando una vera e propria moda, cosa che richiederebbe forse di tenere in considerazione il rapporto tra la quantità dei premi e l'ampiezza del campione preso in considerazione per avere un raffronto certo con titoli di altre annate.

Il conteggio di questi riconoscimenti adesso prende in considerazione media di qualsiasi dimensione e contesto, cosa che fino a un po' di tempo fa non veniva fatta, ma rappresenta comunque una fotografia indicativa dello stato attuale della critica videoludica e delle sue preferenze.

Top 10 videogiochi con il maggior numero di Game of the Year ottenuti