The Last of Us 2 a quota 254 GOTY, raggiunge il primo episodio della serie

The Last of Us 2 ha totalizzato ad oggi 254 GOTY, raggiungendo il numero di riconoscimenti ottenuti dal primo episodio della serie, l'originale The Last of Us.

Come già riportato, il titolo di Naughty Dog fa di Sony l'unico publisher ad aver vinto più GOTY per tre anni di fila, visto che nel 2019 il maggior numero di premi è stato raccolto da Death Stranding e nel 2018 da God of War.

L'aumento dei GOTY porta peraltro The Last of Us Parte II molto vicino ai risultati di The Witcher 3: Wild Hunt, che nel 2015 è stato nominato Game of the Year ben 260 volte.

L'esclusiva PS4 è stata peraltro il gioco con la media voto più alta dell'anno su Metacritic, a conferma della straordinaria accoglienza riservatagli dalla stampa internazionale.

In attesa di eventuali notizie su di un nuovo capitolo, la serie televisiva di The Last of Us ha trovato un regista, Kantemir Balagov, che si occuperà di dirigere quantomeno il pilota della prima stagione.