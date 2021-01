The Last of Us 2 fa di Sony l'unico publisher ad aver vinto più GOTY per tre anni

The Last of Us 2 è stato il gioco che si è aggiudicato il maggior numero di riconoscimenti come GOTY nel corso del 2020, e ciò ha reso Sony l'unico publisher ad aver raggiunto questo risultato per tre anni di fila.

Il dato ci era sfuggito quando abbiamo parlato di come The Last of Us 2 sia stato finora il gioco più premiato come GOTY nel 2020, ma a quanto pare nessun altro produttore è mai stato capace di ottenere tutti questi premi per tre volte di seguito.

Nel 2019 è stato infatti Death Stranding per PS4, la versione appunto prodotta da Sony, ad aggiudicarsi il maggior numero di riconoscimenti come Game of the Year.

Nel 2018 invece a fregiarsi di questo titolo è stato God of War, un progetto non solo pubblicato ma anche realizzato da Sony in prima persona, attraverso il team di sviluppo first party Santa Monica Studio.

Come già riportato, nella classifica dei giochi con più premi come GOTY del 2020 Hades risulta in seconda posizione, seguito da Ghost of Tsushima, anche questo un gioco prodotto da Sony.