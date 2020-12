The Last of Us 2 è finora il gioco più premiato come GOTY nel 2020

The Last of Us 2 è ad oggi il gioco più premiato come GOTY nel 2020: sommando i riconoscimenti della critica e quelli del pubblico, il titolo di Naughty Dog arriva a ben 62 premi come gioco dell'anno.

Nella seconda posizione di questa prestigiosa classifica troviamo Hades, appena premiato da IGN come Game of the Year 2020, con 21 riconoscimenti, mentre al terzo posto c'è Ghost of Tsushima che di premi ne ha avuti 12.

Seguono nella lista i vari Animal Crossing: New Horizons (sette premi), Final Fantasy VII Remake (sei premi), Cyberpunk 2077 (tre premi) e DOOM Eternal (tre premi).

Lo scorso anno il gioco più premiato come GOTY è stato Death Stranding con un totale di ben 90 riconoscimenti come gioco dell'anno, mentre nel 2018 è toccato a God of War con la bellezza di 201 riconoscimenti.

Questi numeri lasciano intendere che per incoronare il Game of the Year 2020 più premiato c'è ancora tempo e spazio per eventuali rimonte. Staremo a vedere.