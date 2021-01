Cyberpunk 2077, la patch 1.1 introduce un grave bug: ecco come evitarlo

La patch 1.1 di Cyberpunk 2077, rilasciata ieri, introduce purtroppo un grave bug che può letteralmente bloccare i vostri progressi e rovinarvi il salvataggio.

Disponibile su PC, PS4 e Xbox, l'atteso update di gennaio per Cyberpunk 2077, a cui farà seguito un ulteriore aggiornamento a febbraio, sistema diversi problemi del gioco e ne migliora le performance su console.

In questo caso, tuttavia, la patch dà vita anche a un inconveniente che nessuno si augurerebbe mai di incontrare, specie dopo aver dedicato decine di ore alla campagna del titolo targato CD Projekt RED.

Cosa succede esattamente? Quando Takemura vi chiama per la missione Down on the Street, resterete bloccati lì in quanto il personaggio non vi parlerà e non potrete dunque accedere all'incarico. Anche caricare salvataggi precedenti, una volta innescato il glitch, vi farà ritrovare nella stessa situazione.

In attesa di un fix che speriamo arrivi in maniera estremamente rapida, vista la gravità della situazione, ecco come fare per evitare di imbattersi nel bug in questione: