Harley Quinn folle e bellissima nel cosplay di Helly Valentine: ecco le foto

Harley Quinn è un personaggio diventato decisamente popolare negli ultimi anni, anche grazie all'interpretazione di Margot Robbie, e Helly Valentine ha voluto dedicarle un cosplay.

Non si tratta tuttavia del personaggio che vedremo in Suicide Squad: Kill the Justice League o quello presente nel film Birds of Prey, bensì della versione creata per la serie animata del 2019.

Senz'altro aiutata dal suo fisico notevole, la modella russa ha messo in scena una Harley Quinn semplicemente perfetta, non solo sensuale ma anche folle e divertente: caratteristiche fondamentali per la ragazza del Joker.

Anche in questo caso pubblichiamo diverse foto dello stesso set, che ritraggono Helly in svariate posizioni ed espressioni. Quale vi piace di più?