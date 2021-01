The Last of Us: la serie TV ha un regista, annunciano Naughty Dog e HBO

La serie TV di The Last of Us ha infine anche un regista, dopo che Johan Renck si è dovuto ritirare dal progetto per un impegno preso in precedenza e praticamente contemporaneo, con la scelta che è ricaduta allora su Kantemir Balagov.

Si tratta di un regista russo che si è già distinto per il pluripremiato film La Ragazza d'autunno e che si occuperà di dirigere almeno l'episodio pilota di The Last of Us, in attesa di ulteriori informazioni sull'eventuale prosieguo della serie.

Craig Mazin, il creatore della celebre mini-serie Chernobyl di HBO, si occuperà di scrivere la sceneggiatura e di ricoprire il ruolo di executive producer insieme a Neil Druckmann, che collaborerà in entrambi gli ambiti, mentre Balagov si occuperà della regia.

La prima scelta di Mazin era stata ovviamente Johan Renck, già regista di Chernobyl, ma questi si è trovato costretto a rifiutare a causa di impegni già presi su altri progetti. In ogni caso, è evidente come HBO e Naughty Dog abbiano comunque puntato su un regista in grado di garantire una notevole qualità.

Inoltre, considerando lo stile di Balagov, sembra piuttosto chiaro che la serie TV di The Last of Us punti al drammatico, come è logico che sia considerando anche il materiale di partenza. La serie in questione non è che il primo passo di Sony nel mondo della TV, come abbiamo avuto modo di vedere, considerando che la compagnia ha in serbo 10 tra film e serie TV tratti dalle IP PlayStation.