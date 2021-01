Oxenfree, una serie TV dall'ottima avventura di Night School Studios

Oxenfree è stato molto apprezzato sia dalla critica che da buona parte del pubblico, ma il potenziale di quei personaggi e di quella particolare ambientazione potrebbe trovare ulteriore espressione in una serie TV, che è stata annunciata in queste ore.

Non è la prima volta che si pensa a una trasformazione del genere per il gioco: già in precedenza era emerso che lo studio Skybound Entertainment, responsabile della serie The Walking Dead, si sarebbe dovuto occupare di un film su Oxenfree, ma l'accordo non si è poi materializzato.

Questa volta si parla invece di una serie TV: non sono stati diffusi dettagli precisi su chi siano i responsabili dell'operazione e con chi il team stia portando avanti gli accordi, ma Night School Studio ha svelato a DigitalTrends che la sua avventura diventerà uno show televisivo.

A quanto pare, il lavoro è iniziato già a metà del 2020 come un adattamento televisivo del gioco, ma con una "nuova serie di variabili in gioco", in base a quanto riferito dagli sviluppatori. Dunque probabilmente verrà ripresa un po' la traccia principale, il gruppo di ragazzi, l'isola e le sue implicazioni metafisiche, ma verranno applicate alcune variazioni rispetto alla storia originale.

Per chi non avesse seguito il gioco, si tratta di un'avventura che ha alcune caratteristiche assimilabili al walking simulator ma con vari elementi interattivi: si basa soprattutto sui dialoghi e sull'esplorazione, ma nasconde anche varie scelte da intraprendere che portano a finali differenti, suggerendo peraltro di giocarci più volte per scoprirne tutti i misteri.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Oxenfree, mentre ricordiamo che Night School Studio si è poi cimentata in Afterparty e poi in Next Stop Nowhere.