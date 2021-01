Everspace 2, il provato

Per il seguito lo sviluppatore tedesco Rockfish ha deciso di cambiare approccio, mantenendo concettualmente invariate le dinamiche dei combattimenti, ma adottando la filosofia diametralmente opposta del "shoot and loot" tipico dei giochi di ruolo hack 'n' slash. Il risultato è, per la stessa ammissione degli sviluppatori, un ibrido tra Freelancer, il cui sistema di controllo è ricalcato pedissequamente, e Diablo. Abbiamo passato qualche ora con Everspace 2 !

Il primo Everspace , uscito oltre tre anni fa, era uno shooter tridimensionale che, cavalcando l'onda lunga di titoli ad esso contemporanei, come Elite Dangerous e No Man's Sky , si proponeva nella formula più leggera del roguelike, ossia adottava delle meccaniche per cui ad ogni fallimento corrispondeva una nuova avventura da affrontare da zero.

Primo impatto

Proprio come il sistema di gioco, anche il protagonista è uscito dal loop infinito di morti e resurrezioni: si tratta infatti dell'ultimo dei cloni del primo Everspace e di conseguenza quella che sta vivendo è la sua ultima chance. Dopo un simil-tutorial che non è altro che una missione semplificata, la situazione precipita: privato della propria astronave e catturato, assieme al fidato ingegnere Ben, dai fuorilegge, Adam riesce, con l'aiuto del misterioso Dax, a fuggire approfittando di un'offensiva da parte delle forze imperiali e a trovare nascondiglio presso una vecchia base militare. Inizia una storia raccontata a colpi di tavole disegnate in cui tornano alcune vecchie conoscenze, riproposte per un senso di continuità col predecessore. Sarebbe stato opportuno investire un po' di risorse in più per dare dignità alla parte narrativa che stride eccessivamente con la qualità tecnica del gioco vero e proprio.

Le missioni, nonostante debbano scendere a compromessi a causa di un sistema di controllo che non prevede molto altro rispetto al governo dell'aeronave (un unico pulsante serve sia per attivare il cruise control che interagire con gli oggetti), offrono una buona varietà di situazioni. In un caso, per esempio, si deve cercare, affidandosi solo all'udito, la posizione di una torre radio nascosta; in un altro recuperare un'antenna in base ad alcuni indizi; in un altro ancora viene premiata la furtività. A quelle che fanno da colonna portante alla missione primaria, si aggiungono sia sottoquest che sfide più generiche, che prevedono ad esempio di eleminare una quantità di un determinato nemico.

La mappa di gioco è suddivisa in sistemi solari, ciascuno dei quali dotato di caratteristiche distintive; per spostarsi tra l'uno e l'altro è necessario attivare l'iperspazio che consiste in una specie di binario temporale in cui non si può far altro che attendere il "salto" spaziale. Quest'operazione alla lunga risulta ripetitiva: per fortuna può capitare che il radar segnali la presenza di posizioni sconosciute, aree che possono essere esplorate facoltativamente, ma naturalmente utili per allungare longevità che dovrebbe attestarsi sulla ventina d'ora di una partita standard. Non è ancora chiaro se gli sviluppatori abbiano qualcosa in serbo dopo l'endgame, ma la risposta affermativa sembra scontata.