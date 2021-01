Google Stadia: State Share in arrivo, condivisione di giochi attraverso video clip

Google Stadia sta per ricevere una delle caratteristiche più innovative che erano state annunciate da tempo, ovvero State Share, un sistema di condivisione di giochi attraverso la diffusione di clip video.

È praticamente quello che ci si aspettava quando Google aveva fatto riferimento alla possibile integrazione tra YouTube e Stadia all'epoca della presentazione della piattaforma, anche se al momento non sembra essere collegato strettamente al celebre servizio video quanto piuttosto un sistema integrato in Stadia.

A partire dal 20 gennaio 2021 e in particolare con Hitman 3, i giocatori potranno iniziare a utilizzare State Share: con questo sistema è possibile mettere in condivisione una clip video che non solo può essere vista da altri utenti, ma consente anche di giocare il medesimo frammento di gameplay messo in condivisione.

State Share sarà compatibile con giochi che hanno implementato il supporto per tale sistema, a partire appunto da Hitman 3. Con questa soluzione, i giocatori possono inviare una sorta di sfida agli altri utenti con la condivisione di una semplice clip video ma che comporta una serie di caratteristiche giocabili.

In Hitman 3, questo potrà essere effettuato al termine di ogni livello ma anche in altri momenti particolari del gioco, ad esempio dopo aver eliminato un obiettivo particolare: State Share consente di condividere il frammento di gioco con una serie di caratteristiche applicate come l'equipaggiamento attualmente in uso dal giocare che mette in condivisione la clip, il livello di difficoltà, gli obiettivi e il punto di partenza.

Gli altri utenti possono semplicemente cliccare sul contenuto e far partire quello stesso frammento di gioco ma giocabile liberamente all'interno di tali caratteristiche. In questo modo si possono creare delle sfide stimolanti tra giocatori e si prevedono peraltro utilizzi particolarmente interessanti per gli streamer e gli youtuber.

A questo punto attendiamo anche di vedere come si diffonderà State Share e quanti e quali giochi lo supporteranno, ma si tratta comunque di una soluzione tecnologica alquanto inedita e molto interessante apportata da Google Stadia, oltre al suo inserimento direttamente all'interno dei nuovi TV LG.