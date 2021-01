Resident Evil Village ha una gigantesca signora vampiro che fa già impazzire i fan

Resident Evil Village deve ancora essere presentato a dovere ma nei nuovi materiali diffusi da Capcom spunta un'altissima signora vampiro che sembra aver già fatto impazzire i fan, facendo capire come questa possa essere uno dei personaggi più amati del nuovo capitolo.

Come abbiamo riferito in questi giorni, Capcom ha annunciato uno showcase per la prossima settimana dedicato a Resident Evil Village e proprio nelle ore scorse sono emerse alcune indiscrezioni su cosa vedremo nell'evento del 21 gennaio da parte di un leaker, ma tra questi elementi non era stata posta abbastanza attenzione alla gigantesca donna vampiro, ma questa non è sfuggita ai fan.

Non è chiaro se si tratti di un vero e proprio boss, ma già il suo aspetto ambiguo ha scatenato la mania: sembra piuttosto chiaro che si tratti di un personaggio malvagio, ma al contempo è dotata di grande fascino e sembra peraltro anche avere dimensioni generose, vista anche l'immagine in cui si trova vicino ad altri personaggi.

L'idea di una lady vampiro enorme e procace, pronta a prenderci ma in grado praticamente di calpestarci senza troppa fatica, a quanto pare, ha scatenato la follia di un sacco di utenti che sembrano apprezzare questa cosa con un gusto alquanto feticista.

Come fa notare anche Polygon, la signora in questione sta diventando una sorta di trending topic tra gli appassionati della serie in attesa di Resident Evil Village e quelli riportato qui sotto sono solo alcuni esempi che in poche ore si sono accumulati.