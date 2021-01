The Witcher 3: il sexy cosplay di Ciri di Jessica Nigri è una stregoneria

Vediamo questo sexy cosplay di Ciri, personaggio di The Witcher 3, realizzato dalla regina delle cosplayer Jessica Nigri, che ha interpretato il personaggio in modo decisamente conturbante.

Capelli e vestito sono facilmente riconoscibili, così come i colori tipici della Ciri di The Witcher 3, ma diciamo che manca qualche pezzo, pezzo che in realtà c'era, come dimostra la seconda foto del post Instagram. Che vogliono fare lei e l'altrettanto scollacciata Triss Merigold di Meg Turney (una guest star d'eccezione)? Difficile dirlo, ma immaginiamo abbia a che fare con la magia.

Come sempre va sottolineato che la Nigri realizza da sola i suoi costumi, per la gioia dei fan dei cosplay. Del resto è la cosplayer più ammirata al mondo.

