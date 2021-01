Hitman 3: svelate le dimensioni della patch di lancio, obbligatoria per giocare

Svelate le dimensioni della patch di lancio di Hitman 3: 13.180 GH per la versione digitale e 15.980 GB per la versione fisica. Da notare che sarà obbligatoria per giocare, quindi non si potrà acquistare la versione fisica del gioco su console e giocarci senza l'aggiornamento. In totale l'installazione peserà circa 80 GB, sia su PC, sia su console.

La patch non si limiterà a sistemare i bug residui, ma aggiungerà la modalità VR (sui sistemi compatibili) e alcune location non presenti sul disco.

Da notare che per avere i livelli di Hitman 2 sulla versione PC, bisognerà necessariamente riacquistare il gioco sull'Epic Games Store. A quanto pare IO Interactive ha avuto degli impedimenti per garantire a chi possiede il gioco su Steam di poterlo portare sull'EGS, quindi è stata costretta a correre ai ripari. Per questo i pass di Hitman 2 saranno scontati dell'80% per quattordici giorni nello store di Epic Games, così da rendere meno esosa l'operazione. Le versioni console non avranno invece questo problema e Hitman 3 individuerà in automatico la presenza dei capitoli precedenti. Lo stesso accadrà su Stadia.

Nei giorni scorsi è emerso l'elenco delle mappe di Hitman 3. Se vi interessa, potrete giocarci a partire dal 20 gennaio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch.