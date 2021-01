Genshin Impact: il cosplay di Barbara firmato Nyukix è curato nei dettagli

Il 2020 è stato segnato da molteplici giochi di alta qualità che hanno colpito i giocatori, ma uno dei nomi più importanti è certamente quello di Genshin Impact. Il free to play di miHoYo ha saputo donare ai fan un grande cast di personaggi, tutti dotati di un design unico e interessante. Come era ovvio, cosplayer di tutto il mondo hanno iniziato a ritrarre tali personaggi: così ha fatto Nyukix, la quale ha riprodotto Barbara con un cosplay estremamente dettagliato.

Nuykix, come potete vedere nell'immagine Instagram in calce, ha optato per un cosplay estremamente fedele all'originale. Possiamo inoltre notare che, al fianco di questa versione di Barbara, non manca il libro. Per il resto, il costume è perfetto, dalle maniche a sbuffo, fino al cappello. Anche la parrucca è stata realizzata con attenzione, con i boccoli a lato della testa.

Al momento della scrittura, questo cosplay di Barbara firmato Nyukix è stato apprezzato da più 11.900 persone in meno di ventiquattrore: il numero di Mi Piace rappresenta la passione dei giocatori per Genshin Impact, ma soprattutto per la cosplayer.

