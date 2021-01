Resident Evil, un nuovo gioco in multiplayer verrà presentato il 21 gennaio?

Un nuovo gioco di Resident Evil a base multiplayer verrà probabilmente presentato il 21 gennaio, durante lo showcase dedicato a Resident Evil Village: lo rivelano i dettagli di una closed beta per cui Capcom ha aperto le registrazioni.

L'evento organizzato per Resident Evil Village la prossima settimana includerà dunque alcune sorprese, nello specifico il reveal di un titolo di cui non si sa ancora nulla, ma che pare sarà giocabile da 4 a 6 giocatori in contemporanea.

Il sito per registrarsi alla closed beta in questione riporta anche gli orari dei test disponibili su PS5, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, che sono i seguenti: