PS5, truffa su eBay: compra il DualSense ma riceve un controller per Xbox One

PS5 è stata al centro di una nuova truffa su eBay: un utente ha acquistato un DualSense, ma si è visto recapitare un controller per Xbox "camuffato" come quello Sony.

eBay aveva messo in guardia dalle truffe delle foto di PS5 vendute a prezzi esorbitanti, ma è chiaro che il fenomeno non si è arrestato, alimentato anzi dalla situazione di scarsa reperibilità della nuova console Sony e, in questo caso, dei suoi accessori.

A una prima occhiata si potrebbe pensare magari a un errore commesso in buona fede dal venditore, ma la foto è piuttosto chiara: il controller di Xbox One è stato volutamente "camuffato" da DualSense e venduto nella confezione del prodotto per PlayStation 5.

Seconda console più venduta in UK nel corso del 2020, nonostante il lancio sia avvenuto a novembre, PS5 continua dunque a essere introvabile: un vero e proprio oggetto del desiderio che spinge qualcuno a essere meno prudente del solito e qualcun altro ad approfittarne.